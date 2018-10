Juve, Emre Can non brilla, Germania da incubo: 3-0 contro l'Olanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non doveva nemmeno esserci, Emre Can. E invece con la sua Nazionale, il tedesco - richiamato in extremis da Loew, dopo il forfait di Havertz e Rudiger - è sceso in campo dal primo minuto nel match di ieri sera contro l'Olanda. Perso dai teutonici 3-0, grazie alle reti di Van Dijk, Depay e Wijnaldum. Il centrocampista bianconero è rimasto sul terreno di gioco per 57 minuti, prima di essere sostituito dal connazionale Draxler. In una serata da incubo vissuta dalla Germania alla Johan Cruijff Arena, scenario di casa del rinnovamento della nuova Olanda di Koeman.

DERBY BIANCONERO - Prestazione tutt'altro che di rilievo per il giocatore della Juvenuts: pochi gli spunti offensivi e qualche palla persa in mediana non gli permettono di vivere certamente una delle sue serate migliori. Tutto sommato in linea con quella dei suoi compagni della Mannschaft, che con questa sconfitta con gli Orange fanno un passo indietro verso la sfida contro la Francia in Nations League, in programma martedì sera allo Stade de France. Dove, a centrocampo, si giocherà un derby tutto bianconero tra Emre Can e Matuidi.