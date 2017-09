Juve, Howedes in gruppo. Aggiornamenti sull'infortunio di De Sciglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è tornata in campo in vista della sfida contro la Fiorentina. Questo il report del club bianconero: "Il gruppo si è allenato questa mattina, proprio sul terreno di gioco dello stadio bianconero, seguendo lo schema delle giornate post partita: seduta defaticante e atletica per chi è stato maggiormente impegnato ieri, lavoro più intenso per il resto della squadra, che ha focalizzato l’attenzione sul movimento e la circolazione della palla, oltre che sulle conclusioni in porta.

Ha iniziato oggi il suo rientro in gruppo Benedikt Howedes.

Gli ulteriori accertamenti cui è stato sottoposto in data odierna il giocatore hanno messo in evidenza una lesione parziale a livello dell'articolazione tibio-peroneale inferiore. Il giocatore continuerà le terapie riabilitative e sarà sottoposto a monitoraggio quotidiano. Ulteriori controlli saranno comunque necessari per escludere complicanze di tipo microfratturativo".