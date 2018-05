Juve, il tweet del presidente Agnelli per l'ultima in bianconero di Buffon

© foto di Federico Gaetano

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Verona, arriva il tweet presidenziale di Andrea Agnelli per Gianluigi Buffon, all'ultima gara tra i pali bianconeri. "Sacrificio, passione, umiltà, abnegazione, dedizione, talento, resilienza. Non pensate che sia facile... Stand up to the Champions! 7", ha scritto il numero uno della società bianconera.