Juve, in Coppa Italia nessun problema finali: 13 vinte su 18 disputate

In Coppa Italia, il problema finali per la Juventus non esiste. In Champions League, i bianconeri sono la squadra ad aver perso più finali in assoluto. Nella coppa nazionale, invece, le vittorie sono 13, su un totale di 18 finali disputate. Eccole tutte, in grassetto le annate in cui sono stati i bianconeri ad alzare la coppa.

2017-2018: Juventus-Milan 4-0

2016-2017: Juventus-Lazio 2-0

2015-2016: Milan-Juventus 0-1 dts

2014-2015: Juventus-Lazio 2-1 dts

2011-2012: Juventus-Napoli 0-2

2003-2004: Lazo-Juventus 2-0/Juventus-Lazio 2-2

2001-2002: Juventus-Parma 2-1/Parma-Juventus 1-0

1994-1995: Juventus-Parma 1-0/Parma-Juventus 0-2

1991-1992: Juventus-Parma 1-0/Parma-Juventus 2-0

1989-1990: Juve-Milan 0-0/Milan-Juventus 0-1

1982-1983: Verona-Juventus 2-0/Juventus-Verona 3-0 dts

1978-1979: Juventus-Palermo 2-1 dts

1972-1973: Milan-Juventus 1-1 dts (6-3 dcr)

1964-1965: Juventus-Inter 1-0

1959-1960: Juventus-Fiorentina 3-2 dts

1958-1959: Milano-Juventus 1-1/Juventus-Milano 4-1

1937-1938: Torino-Juventus 1-3/Juventus-Torino 2-1