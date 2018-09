Juve, Kean: "Talmente sfigato che non basta una stella cometa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean pregustava la convocazione per la sfida infrasettimanale di campionato tra Juventus e il Bologna, intravedendo magari la possibilità di un impiego a gara in corso. Una banalissima allergia, invece, lo ha costretto a dare forfait. E il giovane attaccante bianconero, attraverso le sue stories di Instagram, ha rimarcato la sfortuna: "Sono talmente sfigato che per realizzare un mio desiderio non deve cadere 1 stella cometa, ma ne devono cadere 10", ha scritto Kean con tanto di faccina lacrimante.