Juve, Khedira e la Champions: "Vogliamo iniziare bene a Valencia"

Sami Khedira è già proiettato alla sfida tra Valencia e Juventus. Il centrocampista tedesco, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato una foto e scritto un messaggio in vista di domani. "Siamo completamente concentrati sulla gara, vogliamo iniziare con un successo a Valencia", le parole dell'ex Real Madrid.

.@ChampionsLeague is back ⚽ We're fully focused on making it a successful start tomorrow in Valencia 👊🏽🏳🏴 #VCFJuve #UCL #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @juventusfc pic.twitter.com/TbTN8Eowz2

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 18 settembre 2018