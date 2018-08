Juve, Khedira: "Stagione iniziata con successo, ora prepariamo il Parma"

Sami Khedira è stato uno dei migliori della Juventus in queste prime due gare di campionato. Il centrocampista bianconero, dopo l'allenamento odierno, ha pubblicato un post su Twitter: "Dopo aver iniziato con successo la nuova stagione ci stiamo già preparando per la partita col Parma di sabato".



After our successful start into the new season we're already preparing for Parma on Saturday ⚽🏳🏴 #ForzaJuve #FinoAllaFine #SK6 @juventusfc pic.twitter.com/5iOvZ9CVJH

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 27 agosto 2018