Juve, l'intesa CR7-Mandzukic fondamentale per affrontare il tour de force

La Juve si affida all'intesa tra Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Lo scrive Tuttosport, che fa riferimento ai numeri dei due attaccanti, a segno per la prima volta nella stessa partita prima della sosta, nel match di San Siro contro il Milan. Il loro feeling è indispensabile e potrebbe dare una grande mano ad Allegri per affrontare il tour de force che attende la sua squadra: nei prossimi 2 mesi la Juve si giocherà il primo posto nel girone di Champions e affronterà avversari insidiosi in campionato, come Roma, Inter, Fiorentina, Torino e Atalanta.