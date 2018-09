Juve, l'Under 23 perde ancora: disastro a Pontedera, 4-0 con la Carrarese

Zironelli ai tempi del Mestre

Altra sconfitta per la Juventus di Zironelli. Dopo quella di misura rimediata contro l'Alessandria all'esordio in campionato, sul neutro di Pontedera i bianconeri subiscono una sonora batosta dalla Carrarese, che con questa vittoria balza in testa alla classifica con 6 punti insieme all'Olbia. Termina 4-0 il match in Toscana, con la Juve schiacciata da una squadra in grado di contare su un tandem offensivo che rievoca una serie A non troppo lontana, composto da Maccarone e Tavano. Le reti di Piscopo, doppietta, oltre al gol proprio di "Ciccio" Tavano prima del poker di Caccavallo nel finale.

ALTRA CATEGORIA - Le difficoltà più grosse palesate dai bianconeri si sono viste soprattutto in difesa, dove la linea a tre proposta dell'ex tecnico del Mestre non offre ancora le garanzie cercate. Soprattutto contro la Carrarese, collettivo collaudato capace di far pesare, sul campo, tutta la sua esperienza in serie C. Categoria in cui la baby Juventus ha appena cominciato il suo cammino, con l'obiettivo assorbire la mentalità vincente del club della Continassa. "Abbiamo margini di miglioramento del 50-60% - dice Zironelli, allenatore dei giovani bianconeri -, ho a disposizione giocatori di talento, ma dobbiamo però farlo in fretta. Sapevamo di dover pagare lo scotto di un passaggio dal torneo Primavera alla serie C. Anche io dovrò fare un grande lavoro". E andrà fatto velocemente e sin subito: la strada, ancora lunga, è appena cominciata.