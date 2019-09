Juve, la nuova vita di Vinovo: fra Womens, Under23 e settore giovanile

© foto di Marco Spadavecchia

Lo scorso anno la prima squadra della Juventus ha abbandonato il centro sportivo di Vinovo per trasferirsi nella sua nuova casa, alla Continassa. Per Vinovo, da questa stagione, inizia una nuova vita. Il vecchio centro sportivo bianconero è stato rinnovato e sarà la base operativa di ben tre realtà distinte dell'universo bianconero: la Juventus Women, la Juventus U23 impegnata nel campionato di Serie C e del settore giovanile.