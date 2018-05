Juve, la Roma saluta Buffon: "Un onore averti sfidato per 17 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite il proprio profilo Twitter, la Roma saluta Gianluigi Buffon, all'ultima in Serie A oggi contro l'Hellas Verona con la maglia della Juventus. "In questi 17 anni -scrive il club giallorosso-, abbiamo avuto l'onore di affrontarti come avversario. Goditi l'ultima partita in Serie A e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua incredibile carriera!".