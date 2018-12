© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un altro gol decisivo per Mario Mandzukic che ha trafitto anche la Roma dopo Lazio, Napoli, Milan e Inter. L'attaccante della Juventus dopo la vittoria per 1-0 sui social ha commentato così la gara: "Un'altra grande performance della squadra in una partita importante - mi piace lo spirito di questa squadra e la passione dei nostri tifosi".