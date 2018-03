Juve, Mandzukic e Benatia restano in dubbio per l'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano i problemi legati agli infortuni in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport spiega come resti in dubbio per la gara con l'Udinese Mario Mandzukic. Il risentimento al flessore è praticamente rientrato, ma molto dipenderà dalle sue sensazioni a poche ore dal match. Da valutare Benatia, reduce da una botta alla caviglia, mentre continua a lavorare a parte Juan Cuadrado il cui rientro potrebbe slittare ai primi di aprile. Quindi Bernardeschi, ancora alle prese con la terapia conservativa per il trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro.