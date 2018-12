Juve, Mandzukic: "Impariamo dalle sconfitte. Ma conta il primato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic, tramite Instagram, ha voluto condividere il proprio pensiero dopo la sconfitta di ieri della sua Juventus contro lo Young Boys: "Impariamo da questa partita e andiamo avanti. Abbiamo vinto il gruppo e ci siamo qualificati per il prossimo turno: è tutto ciò che conta. Grazie per il supporto, come sempre!".