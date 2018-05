Juve, Mandzukic non si è allenato. Col Bologna torna Dybala dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta improbabile in casa Juventus la presenza di Mario Mandzukic contro il Bologna. Oggi, riferisce Sky Sport 24, il croato era a Vinovo ma non si è allenato con i compagni, dovevo riposare per far suturare la ferita lacero contusa rimediata nel contrasto con Vecino, che lo ha costretto a dieci punti. Non dovrebbe recuperare per la sfida con i felsinei, dove si rivedrà invece dal primo minuto Paulo Dybala.