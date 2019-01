© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Zero tiri in porta, per la Juventus, nel primo tempo della Supercoppa contro il Milan. Nonostante i bianconeri siano andati vicino alla rete in tre occasioni, di fatto non hanno mai centrato lo specchio difeso da Donnarumma. È, come evidenziato da Opta, soltanto la seconda volta che succede al termine del primo tempo ai ragazzi di Allegri in stagione: la prima contro il Sassuolo, a settembre. Per la cronaca, la Vecchia Signora vinse poi 2-1 quella sfida.