Juve-Milan, Calabria, Paquetà e Leao al posto di Theo, Castillejo e Ibrahimovic

vedi letture

Con Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez squalificati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, sta pensando a come sostituirli per la sfida contro la Juventus e secondo quanto riportato da Sky Sport i tre nomi favoriti sono quelli di Leao, che prenderebbe il posto dello svedese, Lucas Paquetà, per lo spagnolo, e Davide Calabria nel ruolo di terzino sinistro.