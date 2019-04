Juve-Milan, moviola Gazzetta: mancano due rigori e rosso a Mandzukic

© foto di www.imagephotoagency.it

La distanza tra Juventus e Milan è abissale, ma non è tanto il ko in sé a bruciare, quanto le modalità con cui questo è maturato. Senza lo zampino dell’arbitro Fabbri, il risultato sarebbe potuto essere diverso. Stamane, tutti i quotidiani - sportivi e non - evidenziano gli errori commessi del fischietto di Faenza. Questo, ad esempio, il giudizio della Gazzetta dello Sport in merito alle due decisioni di Fabbri che hanno condizionato il match di Torino.

Al 35esimo del primo tempo, Alex Sandro, in scivolata, intercetta con il braccio destro un cross di Calhanoglu. Il direttore di gara non interviene, ma i milanisti chiedono, a ragione, il calcio da rigore: il brasiliano prova tardivamente a evitare il contatto con il pallone, ma il braccio è ancora troppo largo al momento dell’impatto con la sfera. Una valutazione che deve aver fatto dalla "var room" anche Calvarese, che correttamente invita il collega alla review dell’episodio. Fabbri, però, dopo aver rivisto l’azione, conferma la valutazione fatta sul campo e assegna il calcio d’angolo. Errore blu.

Nel finale di gara, per la precisione al minuto 87, Mandzukic, appena ammonito per un fallo su Castillejo, scalcia platealmente Romagnoli da terra in piena area di rigore. Una grave ingenuità di cui Fabbri non può accorgersi perché sta seguendo l’azione ripartita. È un potenziale grave episodio non visto - scrive la Gazzetta - un fallo da rigore e un intervento da rosso diretto: non l’ha visto nemmeno il VAR? E per il centravanti croato ora potrebbe anche scattare la prova televisiva.