Juve-Napoli, Damascelli (Il Giornale): "La brutta Signora smascherata"

Nel suo editoriale di questa mattina per Il Giornale, Tony Damascelli analizza con queste parole la sfida vinta dal Napoli contro la Juventus: "Finalmente. Un colpo di testa di Koulibaly smaschera la Juventus e rilancia il Napoli verso la sfida finale. Tutto in un secondo, tutto nella giocata finale che per la Juventus significa ancora il ko. La squadra campione d'Italia è in evidente riserva, non lo ha capito neanche il suo allenatore e la sconfitta di ieri sera ne segna, forse, la conclusione di una illustre carriera (...). Tutto moscio e sui nervi fino al magnifico mortaretto finale, Napoli è un vulcano in eruzione, la Juventus trema, ha paura, ha bruciato punti e sicurezza. Lo scudetto diventa un duello magnifico all'ultima partita e il calendario della Juventus è terribile".