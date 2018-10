Juve: partitella contro l'Under 23 sotto il diluvio

Doppietta per il giovane attaccante Kean

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Partitella in famiglia sotto il diluvio della Juventus, oggi alla Continassa, contro l'Under 23 bianconera. La prima squadra con Barzagli, Benatia, Cancelo, Rugani, Douglas Costa e Manduzkic ha battuto la seconda per 3-1 con doppietta di Kean e gol di Douglas Costa, rete di Kastanos per l'Under 23. Quasi tutti i titolari di Allegri, invece, si sono dedicati a un programma di lavoro atletico. Seduta personalizzata per Bernardeschi e Chiellini, che devono smaltire affaticamenti muscolari.