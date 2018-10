Juve, Pjanic e Mandzukic fanno 100 alla Dacia Arena

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppio 100 in casa Juventus nella gara iniziata poco fa contro l'Udinese. Come riportato dallo stesso club bianconero su Twitter quella di oggi è infatti la centesima presenza in bianconera, in tutte le competizioni, per Miralem Pjanic, mentre Mario Mandzukic raggiunge lo stesso numero, ma come partite giocate in Serie A con la Vecchia Signora.