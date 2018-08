Juve, prima invasione di campo a Villar Perosa: un tifoso abbraccia CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la consueta invasione di campo nel finale di gara. Pochi secondo dopo il fischio di fine prime tempo della partitella in famiglia tra Juve A e Juve B, un tifoso è corso infatti ad abbracciare il tanto atteso Cristiano Ronaldo. Entusiasmo alle stelle per il campione portoghese, protagonista per 45 minuti e autore del suo primo gol in maglia bianconera. L'uomo è stato poi allontanato dalla sicurezza.