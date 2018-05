Juve, pronta la festa Scudetto. Torna il pullman scoperto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus prepara la festa Scudetto. Premiazione con il Verona, torna il pullman scoperto, scrive oggi Tuttosport. Ieri nessuna festa in piazza, Allegri vuole soltanto pensare alla finale di Tim Cup. C'è voglia, però, di fare un abbraccio virtuale a Buffon per l'ultima partita ufficiale. Una festa che potrebbe essere importante ed emozionante per la storia recente della Juventus.