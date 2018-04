Juve-Real, Jarni: "Blancos favoriti sui 180'. Non sarà una rivincita"

Robert Jarni, doppio ex di Juventus e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com. Queste le sue parole: "Sarà una sfida molto diversa dalla precedente di Cardiff, perché qui si giocano due partite in cui è molto difficile battere la Juventus. Devi essere al 100% per farlo. Ho visto entrambe le partite con il Tottenham, gli inglesi hanno giocato meglio ma nel momento decisivo è entrato in gioco Allegri che ha inserito due terzini fluidificanti per capovolgere il risultato. Nei 180', vedo leggermente favorito il Real Madrid soprattutto per l'esperienza che ha a questi grandi livelli. Saranno due partite piacevoli da vedere perché in campo ci sono grandi campioni. Tifo? No, non tiferò per nessuna delle due. Ho bei ricordi sia a Torino che a Madrid. Non sarà una vera e propria vendetta, penso che i bianconeri saranno contenti di affrontare un avversario così forte e non dovranno nemmeno esser pronti mentalmente. Perchè non ci può essere un ulteriore motivazione se non affrontare grandi giocatori come Ronaldo, Benzema, Modric. Difficile dire quale singolo può essere decisivo, perchè la Juventus oltre a lui possiede altri grandissimi calciatori come Higuain e Douglas Costa. Quando parlo con i miei calciatori, dico sempre di dare il massimo delle proprie possibilità perchè così non potrai avere rimpianti".