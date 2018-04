Juve-Real, Mijatovic: "Higuain vale Benzema. Nel '98 non era fuorigioco"

L’ex attaccante della Juventus Predrag Mijatovic ha parlato della sfida di stasera intervistato de La Gazzetta dello Sport: “Il gol nella finale del 1998? Tutti continuano a dire che era fuorigioco, ma guardate Pessotto: è fuori dall’inquadratura, potrebbe tenere tutti in gioco. Dybala vale davvero i top? Quanto mi piace, ha fiuto e cervello fino. I compagni lo cercano sempre: significa che è speciale. Ma ha bisogno di stare al centro del mondo. Qualcuno dovrebbe dirgli: “Costruiamo la squadra attorno a te”. A quel punto, potremmo valutarlo a livello top: se accetterà il ruolo di leader, diventerà un campionissimo. Buffon? L’età è un trucco. Conosco ventenni vecchi e ultratrentenni giovanissimi. Uno di questi è Gigi, l’anno scorso lo guardavo e dicevo: 'Non è possibile'. Magari in Nazionale poteva cedere la leadership prima, ma alla Juve vada avanti finché vuole. E insegni ai giovani la fatica. La finale di Cardiff? L’avevo detto prima, statistiche in mano: il Real le finali le vince, la Juve le perde. Ma su due gare non c’è avversario peggiore: i bianconeri pensano in 180’, gestiscono il tempo, interpretano i momenti, mentre le altre squadre sono impazienti. Poi lottano insieme e insieme si rialzano. Spiegare alla Juve come cancellare l’ossessione Champions dopo 22 anni? Non c’è una ricetta, contano le sensazioni. Sapete dove si è decisa la finale 2017? Nel riscaldamento: Madrid sereno, Juve frenetica. Il nervosismo era scolpito nei volti. La Juve non ha mai davvero dominato: correre di più non significa giocare meglio”.