Juve, Rincon dopo il 3-2 al PSG: “E' stato un buon allenamento”

Attraverso il sito ufficiale della Juventus, il centrocampista Tomás Rincón ha analizzato la vittoria in amichevole contro il Paris Saint-Germain per 3-2. “Abbiamo fatto una buona gara, stavamo un po' meglio fisicamente rispetto alla gara contro il Barcellona, anche se c'era un po' di umidità e faceva abbastanza caldo. È stato un buon allenamento, utile per mettere minuti nelle gambe. C'erano tanti venezuelani allo stadio e mi ha fatto piacere sentire la gente urlare il mio nome”, le parole dell'ex Genoa.