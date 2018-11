Juve, ripresi gli allenamenti: Bernardeschi in dubbio con la SPAL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Decisamente ridotto viste le assenze dei tanti giocatori impegnati con le varie Nazionali il gruppo della Juventus alla ripresa degli allenamenti. Durante la seduta questo pomeriggio al JTC sono scesi in campo, oltre ai portieri Perin e Pinsoglio, cinque giocatori di movimento, Barzagli, Cuadrado, Khedira, Ronaldo e Spinazzola, per affrontare una serie di ripetute ed esercizi di tecnica.

Al Training Center era presente anche Federico Bernardeschi, che si sta sottoponendo alle cure per il problema muscolare accusato in Nazionale e che verrà ricontrollato prossima settimana. Al momento è in dubbio la sua presenza contro la Spal. Domani rientrerà alla base anche Mario Mandzukic, ospite questa sera alla partita di Nations League tra Croazia e Spagna.