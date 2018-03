Juve, settimane decisive per Bernardeschi: persiste il rischio operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimane decisive per il futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore continua a svolgere il programma personalizzato per rinforzare la gamba sinistra per via della lesione al crociato e tra un paio di settimane verrà fatto un nuovo punto con i medici. Se tutto andrà per il meglio Bernardeschi potrà riprendere la preparazione e tornare a disposizione per la seconda metà di aprile ma in caso contrario dovrà operarsi e ne avrà per sei mesi. A riportarlo è Tuttosport.