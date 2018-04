Juve, subito in campo in vista del Real: scarico anche per Sandro e Berna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Milan, al Real Madrid. Dalla soddisfazione per il successo contro i rossoneri, alla concentrazione per la sfida con le merengues. La Juventus - riporta il sito ufficiale - ha trascorso così la Pasqua: recuperando dalle fatiche di sabato sera e focalizzandosi sul prossimo impegno, che già martedì la vedrà in campo all'Allianz Stadium, opposta a Cristiano Ronaldo e soci. I bianconeri si sono ritrovati già questa mattina a Vinovo, poche ore dopo la gara contro il Milan. I giocatori che l'hanno vissuta sul campo, cui si sono uniti Alex Sandro e Bernardeschi, si sono limitati ad un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di atletica e tecnica. Domani la preparazione del match di Champions entrerà nel vivo, con un nuovo allenamento in programma al pomeriggio.