Juve, tegola Khedira: possibile distorsione alla caviglia per il tedesco

Brutte notizie per Sami Khedira : secondo quanto riferito dai colleghi di Radio Sportiva , il centrocampista tedesco della Juventus si sarebbe fermato nel corso dell'allenamento di oggi, vittima di una distorsione alla caviglia. Da verificare, ovviamente, entità dell'infortunio e tempi di recupero. A rischio, comunque, la sua presenza contro la SPAL.

