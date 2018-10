Juve, verso lo United: dubbio Dybala-Bernardeschi. Douglas in panchina

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla formazione della Juventus che sfiderà domani il Manchester United. In difesa torna CHiellini per Benatia, difficile esordisca invece De Sciglio dal 1'. Potrebbe giocare Dybala dall'inizio, in ballottaggio con Bernardeschi, ancora panchina invece per Douglas Costa.