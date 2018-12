JuveInter, Crespo: "Piaccia o non piaccia, bianconeri favoriti"

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex centravanti argentino, ai microfoni di 'Inter TV' ha detto la sua su Juventus-Inter, big match della 15esima giornata di Serie A che andrà in scena venerdì sera: "Piaccia o non piaccia, la Juve parte favorita. Ma l'Inter ti fa impazzire, può succedere qualsiasi cosa e anche quest'anno l'ha dimostrato in diverse partite, magari vincendole alla fine. In gara secca, poi, i nerazzurri possono fare davvero male ai bianconeri".

Sul momento della squadra nerazzurra, questo il pensiero di Crespo: "Non è mai semplice fare risultato a Roma, contro una squadra che è in difficoltà ma che è pericolosissima. L'Inter sta facendo un ottimo percorso: ha tanta qualità, ma si spendono energie con la Champions e la rosa non è abituata a questi ritmi. Non è semplice essere sempre all'altezza".