JuveInter, D.Rossi: "Ho cambiato la vita di Icardi contro i bianconeri"

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, tecnico che ha allenato e lanciato Mauro Icardi alla Sampdoria, ai microfoni di Sportmediaset ha ricordato i primi passi tra i grandi del bomber ora in forza all'Inter. "Era un ragazzo della Primavera, lo feci esordire contro la Lazio e poi gli negai il Mondiale Under 18 per farlo giocare contro la Juve. Da lì la sua vita è cambiata", ha ricordato Rossi come riporta Tuttojuve.com. Nel gennaio 2013, infatti, Maurito segnò due gol a Torino regalando il successo alla Samp contro i bianconeri.