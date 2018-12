Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato del Derby d'Italia in programma venerdì ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna essere fiduciosi e pensare positivo. La Juve è fortissima, è frustrante il fatto che a fine stagione vinca sempre, realisticamente spero che l'Inter arrivi almeno seconda ma se devo sognare allora perché non pensare a qualcosa in più? Marotta? Grande innesto in società"