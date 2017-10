Juventus, ag. Portanova: "Torino una bella opportunità di crescita"

© foto di Antonio Vitiello

Matteo Materazzi, agente del giovane difensore della Juventus Manolo Portanova, ha parlato delle prime settimane in bianconero del suo assistito dai microfoni di TuttoJuve.com: "Il percorso finora sta andando molto bene, è un percorso di crescita molto importante per lui e ce la sta mettendo tutta. L'importante è che continui sulla strada giusta, ha fame e caratterialmente assomiglia molto a suo papà Daniele. Sono convinto che possa fare un bel percorso. L'approdo in bianconero della Lazio? C'erano stati dei contatti con la Lazio per sottoscrivere il contratto che poi non è stato redatto. I biancocelesti ci hanno un po' messo al bivio: o accettava determinate proposte oppure accettava altre proposte. La soluzione migliore è stata la Juventus. Per noi è stata una bella opportunità e Manolo vuole sfruttare questo fino alla fine".