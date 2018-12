© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport, prima della gara contro lo Young Boys. Queste le sue parole: "Vogliamo il primo posto nel girone, in difesa giocano Bonucci-Rugani, riposa Chiellini. Alex Sandro è recuperato, ma non partirà dall'inizio. A centrocampo l'unico sicuro è Bentancur, Emre Can andrà in panchina, in avanti invece Ronaldo titolare, devo scegliere gli altri due. Qualcuno in ogni caso riposerà".