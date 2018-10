Juventus, allenamento e pollice all'insù per Cristiano Ronaldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pollice all'insù per Cristiano Ronaldo, che questa mattina è tornato ad allenarsi con la Juventus. Immediata la foto su Instagram, che lo ritrae in procinto di calciare e con, appunto, un pollice all'insù come didascalia. Le accuse provenienti dagli Stati Uniti non sembrano così turbarlo più di tanto, almeno quando il portoghese lavora sul campo.