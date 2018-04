Juventus, Barzagli: "Ronaldo letale, sul primo gol errore mio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Barzagli, difensore della Juve, è intervenuto a Premium Sport: “Ronaldo? Quando giochi contro uno dei più forti al mondo serve la perfezione. Appena gli lasci qualcosa ti punisce subito e poi s’è inventato anche un gol che resterà nella storia. Peccato l’abbia fatto a noi. Forse meritavamo qualcosa in più ma abbiamo anche rischiato di subire altri gol. Accettiamo questa sconfitta e andiamo avanti”.

Com’è affrontare Ronaldo? “Quando fai così tanti gol in Champions vuol dire che non è un problema solo nostro. È diventato letale, in area ha grande cattiveria, potenza tecnica. Ti fa mille movimenti e poi fa sempre gol”.

Cosa si prova dopo il suo secondo gol? “Ripeto, purtroppo l’ha fatto contro di noi, non ci puoi far niente e anche il pubblico lo ha applaudito. È stato un gesto tecnico perfetto perché quando fai la rovesciata non sempre riesci anche a colpire con potenza il pallone”.

Sul primo gol c’è una disattenzione collettiva? “Mi prendo più responsabilità io. Stavo seguendo Benzema, Chiellini mi ha chiesto di marcare il primo palo, intanto Benzema mi tratteneva e poi non tutti fanno un gol simile con l’esterno”.