Juventus, Benatia: "La delusione è tanta, ma ci servirà da lezione"

Il difensore della Juventus Medhi Benatia, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha spiegato come la sconfitta subita ieri in Champions League per mano del Real Madrid potrà servire alla squadra da insegnamento: “Evidentemente la delusione è grande, ma noi dobbiamo servirci di questa esperienza per diventare ancora più forti. Arrivare fino a questa finale è stato un onore per tutto il club. Grazie a tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la stagione", ha scritto il centrale.