Juventus, Benatia non sarà multato per gli insulti a Crozza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il botta e risposta all'insegna della volgarità fra Medhi Benatia e Maurizio Crozza non peserà sulle finanze del difensore marocchino. Secondo quanto riferito da sportmediaset.it, infatti, la Juventus avrebbe deciso di non multare il proprio tesserato per la sua dura replica su Instagram alla battuta del comico.