Juventus, Benatia: "Peccato per non aver vinto, per me non era fallo"

Mehdi Benatia, difensore della Juventus, è intervenuto al termine del match contro il Torino (1-1 il punteggio finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Deluso per la traversa?

"Io ho cercato di fare il movimento, ho provato la girata. Peccato aver preso la traversa".

Cosa pensi del risultato di questa sera?

"Stasera siamo un po’ delusi per come è andata la partita. Rimane un punto molto importante, abbiamo meritato il match, abbiamo avuto sette/otto occasioni chiare. Al primo contropiede prendiamo il calcio piazzato di Adem, complimenti a lui. Dovevamo vincerla. La Juve però ha dimostrato che ha grande cuore".

Cosa pensi del fallo di Acquah?

"Io onestamente ammetto che mi piace cercare l'anticipo ma per me è fallo, giallo giusto. Non mi piace tornare sulle decisioni dell’arbitro. Per me è giallo. Secondo me arriva troppo deciso, ha rischiato tanto. Onestamente per me è fallo".

Sei pronto a festeggiare a Roma?

"Non abbiamo nulla da festeggiare, festeggeremo a fine anno, abbiamo un mese importante. Un po’ abbiamo festeggiato Dani Alves e Pjaca. Ora dobbiamo chiudere mercoledì e poi subito a Roma per chiudere la questione scudetto".

Come giudichi Higuain e Lewandowski?

"Io ho giocato contro il Pipita e sapevo che era grande giocatore, ma è cresciuto tanto. Anche senza parlare di goal lui è importante per la squadra anche per come si impegna. Anche Lewandowski è un grande giocatore, ma Higuain nell'area è incredibile. Mai visto uno come lui".