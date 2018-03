Juventus, Bernardeschi si tatua il numero 13 in memoria di Astori

Doppia dedica a Davide Astori, all'interno del suo profilo Instagram, da parte dell'ex viola Federico Bernardeschi. L'attuale numero 33 della Juventus ha pubblicato due Stories: in una mostra il tabellone dell'Allianz Stadium al momento del minuto di silenzio per il capitano della Fiorentina, nella seconda mostra un tatuaggio, che con ogni probabilità si è appena fatto lo stesso Berna, in omaggio al 13 viola. In entrambe le occasioni ha accompagnato con l'hashtag "#wishyouwerehere".