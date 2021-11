Juventus, Bonucci esulta: "Recuperiamo per la Champions, avanti tutta"

Sui social esultano i giocatori della Juventus dopo 2-0 a Lazio

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "L'obiettivo era vincere e ritrovare lo spirito di squadra visto prima della sosta": è un Leonardo Bonucci soddisfatto quello che, su Instagram, commenta il successo contro la Lazio. "Adesso recuperiamo e pensiamo alla Champions. Avanti tutta", aggiunge il difensore goleador. "Grande partita e grande progresso della squadra!", aggiunge sullo stesso social Weston McKennie, in campo per tutta la partita nella vittoria dell'Olimpico. Per Matthijs De Ligt è "sempre difficile dopo la sosta per le Nazionali, ma la squadra c'era! Bravi tutti!", scrive su Instagram. "Forza Juventus!", si limita ad aggiungere Federico Chiesa, che posta una foto di lui che esulta con capitan Bonucci. Celebra le 150 presenze in bianconero, e la centesima vittoria, Wojciech Szczesny: "150 partite con tre punti e un clean sheet", scrive il portiere polacco, mentre Federico Bernardeschi si limita ad un "sempre insieme", con tanto di emoticon della forza e una immagine di gruppo dei compagni in festa. (ANSA).