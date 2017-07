Juventus, Buffon: "Szczesny miglior portiere dell'ultima Serie A"

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha così commentato l'arrivo di Wojciech Szczesny, ex estremo difensore della Roma arrivato a titolo definitivo dall'Arsenal: "Abbiamo un bel gruppo di portieri, metto dentro anche Del Favero e Pinsoglio. Siamo collaudati e abbiamo tutti voglia di migliorarci e di apprendere, io per primo. Vedendoli in allenamento so di poter carpire qualcosa da loro. Szczesny l’anno scorso è stato il miglior portiere del campionato, la Juventus ha fatto un’operazione giustissima perché avrà un lungo futuro in bianconero. Spero di poterlo aiutare