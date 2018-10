Juventus, chance per Bentancur. E in attacco Allegri bluffa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pomeriggio la Juventus scenderà in campo contro l'Udinese a Massimiliano Allegri ha dato qualche indizio di formazione, ma deve ancora sciogliere qualche riserva. A centrocampo dovrebbe esserci una chance per Bentancur, con Emre Can in panchina. In attacco invece la sensazione - scrive La Gazzetta dello Sport - è che si va verso un tridente composto da Dybala, Ronaldo e Mandzukic, in barba a quanto detto da Allegri ("Uno tra Dybala e Mandzukic starà fuori").

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri