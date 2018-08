Juventus, Chiellini: "Duro lavoro con un pubblico straordinario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus dopo 15 giorni in America sta per rientrare in Italia. Giorgio Chiellini, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri che hanno accompagnato la squadra durante la tournée negli States: "Sono stati giorni di duro lavoro accompagnati dalla passione di un pubblico straordinario ️️. Grazie 🇺🇸 #ICC2018 #CONTAJUS", ha scritto il numero 3 juventino.