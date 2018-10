Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Distorsione alla caviglia sinistra. Questo l'infortunio rimediato quest'oggi in allenamento da Mario Mandzukic, attaccante della Juventus che non è decollato col resto della squadra per la partita di Manchester contro lo United. La squadra bianconera poco fa, attraverso il suo sito ufficiale, ha confermato la tipologia di infortunio per il bomber croato che a questo punto dovrà restare ai box per almeno 15 giorni.