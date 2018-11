Juventus, continua la preparazione. Rientrato anche Mandzukic

Cinque squadre rappresentano la regione Marche fra i professionisti, con l'Ascoli a fare da capofila come quasi sempre è accaduto. I bianconeri sono la prima squadra della regione ad aver conquistato la Serie A (1974) grazie al grande Costantino Rozzi, presidente pittoresco e lungimirante,...

Nella tarda mattinata è rientrato alla base anche Mario Mandzukic, che ha svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante è stato premiato ieri allo stadio Maksimir di Zagabria dalla federazione croata per lo splendido percorso nel Mondiale della scorsa estate. Il riconoscimento, una maglia celebrativa consegnatagli prima della partita tra Croazia e Spagna, valevole per la Nations League, segue quello ricevuto martedì scorso dal Presidente della Repubblica Croata Kolinda Grabar-Kitarović, che ha insignito Mario dell'onorificenza statale dell’Ordine del Duca Branimir.

La Juventus prosegue la preparazione al JTC, anche se il gruppo è ridotto all'osso visti i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono dedicati ad una seduta incentrata principalmente sulla parte atletica, prima di darsi appuntamento a domani per un nuovo allenamento.

