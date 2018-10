Juventus, CR7 in conferenza alla vigilia della sfida al Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di domani contro il Manchester United, in compagnia di Massimiliano Allegri, sarà Cristiano Ronaldo a intervenire in conferenza stampa. Il portoghese ha giocato per i Red Devils prima della lunga avventura al Real Madrid ed è ancora nei cuori di molti tifosi inglesi. L'inizio della conferenza è prevista per le 19.15.