© foto di Insidefoto/Image Sport

E' un ottimo avvio di stagione quello di Cristiano Ronaldo che dopo essere andato in gol contro il Napoli, si è confermato anche il Nazionale. CR7 infatti ha firmato il momentaneo 3-1 del Portogallo in casa della Serbia e ha contribuito dunque alla conquista di tre punti importanti per la squadra di Fernando Santos.